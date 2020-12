Ind vs Aus: जीत के बाद रविचंद्रन अश्विन ने जताई खुशी, तो पत्नी बोलीं - 10 साल में पहली बार उन्हें...

प्रीति ने खुलासा किया कि बॉक्सिंग डे टेस्‍ट जीतने के बाद जितने खुश अश्विन है, उन्‍होंने आज तक उन्‍हें इतना खुश नहीं देखा था. प्रीति ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'बहुत सी जीत के बाद और जिसमें वह खेलते हैं, हर टेस्‍ट के बाद मैंने अश्विन को देखा और उनसे बात की है. मगर इन 10 वर्षों में मैंने उन्‍हें कभी आंखों में खुशी के साथ इतना खुश, संतुष्‍ट और हल्‍का नहीं देखा (क्‍या मैं कह सकती हूं?)'

I have seen/ spoken to Ashwin after every Test he has played and after a lot of wins. But I have never seen him this happy, satisfied and light (can I say?) with a smile in his eyes in almost 10 years. https://t.co/8f0qUW489S