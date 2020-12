ऑस्ट्रेलियाई लड़की को प्रपोज करने वाले भारतीय ने सुनाई Love Story, फेसबुक पर ढूंढा और फिर...

दीपेन मनडालिया ने तीन तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, 'तुमने मेरी जिंदगी में रंग भर दिए. दो साल पहले, मैं मेलबर्न शिफ्ट हुआ था और मैंने वाला एक छोटे सा अपार्टमेंट में घर लिया. इसी चीज ने मेरी जिंदगी बदल दी.'

उस घर में उनसे पहले एक महिला किरायदार रहती थीं. उनका नाम रोज विंबुश था. दीपेन ने कहा, 'मुझे उनके कुछ लेटर्स प्राप्त हुए. मैंने उनको ढूंढना शुरू कर दिया. मैंने रोज को फेसबुक पर सर्च किया और इस तरह हमारी मुलाकात हुई. हम सबसे पहले कॉफी पर मिले और फिर डिनर पर मिलने लगे.'

रोज़ पश्चिमी सिडनी से आती हैं और मेलबर्न में एक स्वास्थ्य और भलाई संवर्धन कार्यकर्ता के रूप में काम करती हैं. दीपेन और रोज दोनों ही क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं. दीपेन भारतीय क्रिकेट टीम के बड़े प्रशंसक हैं तो वहीं रोज ऑस्ट्रेलियाई टीम को पसंद करती हैं.

दीपेन ने लिखा, 'जब हम पहली बार मिले, तो क्रिकेट की ही बातें कर रहे थे, तो मुझे लगा यही सही मौका होगा प्रपोज करने के लिए.' जैसे ही उन्होंने लाइव मैच में प्रपोज किया, तो इंटरनेट पर वो वायरल हो गए.

टीम इंडिया जब रनों का पीछा कर रही थी, तो कैमरामैन ने क्राउड का वीडियो बनाया. तभी एक भारतीय लड़के ने ऑस्ट्रेलियाई लड़की को घुटनों पर बैठकर प्रपोज कर दिया. लड़के ने लड़की को सगाई की अंगूठी के साथ प्रपोज किया. लड़की ने हां बोल दिया, तो ग्लेन मैक्सवेल ताली बजाने लगे. लड़के ने लड़की को हग किया और खुशी का इजहार किया. मैच हारने के बाद भारतीयों ने इसे ही सबसे बड़ी जीत बता डाला.

देखें Viral Video:

Was this the riskiest play of the night?



She said yes - and that's got @GMaxi_32's approval! #AUSvINDpic.twitter.com/7vM8jyJ305