Ind vs Aus: बच्चे ने अजीबोगरीब तरीके से चिल्लाकर पुकारा बुमराह को, क्रिकेटर ने किया कुछ ऐसा - देखें Video

भारत आर्मी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बुमराह को चिल्लाते हुए एक प्रशंसक का नाम साझा करते हुए एक वीडियो साझा किया. वीडियो में, छोटे प्रशंसक को अपने पसंदीदा क्रिकेटर का समर्थन करते हुए और बुमराह को अपने खुद के तरीके से सुनाते हुए देखा जा सकता है.

#AUSvIND 1st Test Day 2 : Meet Jiyaan one of @Jaspritbumrah93 biggest fan's from Bharat Army Adelaide! Bumrahhhh Bummrahhhh! #BharatArmy #BAFamily #COTI pic.twitter.com/LRWv1DBdXw

छोटे प्रशंसक ने कल्पना नहीं की होगी कि उनका पसंदीदा क्रिकेट स्टार से मिलने का उनका सपना जल्द ही सच हो जाएगा. हाल ही में, बुमराह के प्यारे समर्थक को आखिरकार अपने नायक से मिलने का मौका मिला.

भारत आर्मी ने बुमराह से मुलाकात का एक वीडियो साझा किया, लेकिन सुरक्षित दूरी पर. वीडियो को साझा करते हुए, भारत आर्मी ने लिखा, 'एक फैनबॉय मोमेंट.'

A fan boy moment for Bharat Army's biggest @Jaspritbumrah93 fan Jiyaan as he gets to meet his hero!



Brruuumraaah !



(From a social distance!)#BharatArmy#TeamIndia#AUSvIND#BAFamily#COTI@mipaltanpic.twitter.com/D9OX3RggyI