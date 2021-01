Ind vs Aus: राष्ट्रगान के दौरान छलक पड़े मोहम्मद सिराज के आंसू, लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन - देखें Video

वायरल हो रहे वीडियों में देखा जा सकता है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी राष्ट्रगान के लिए खड़े हैं. राष्ट्रगान सुनते ही सिराज की आंखों से आंसू छलक पड़े. पास में ही खड़े जसप्रीत बुमराह ने उनको संभाला और चेहरे पर मुस्कान ला दी. फैन्स के लिए भी यह भावुक पल हो गया. लोगों ने सिराज की खूब तारीफ की और उनको सच्चा फाइटर बताया.

देखें Video:

इस वीडियो को देखकर पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी रिएक्शन दिया है. उन्होंने लिखा, 'अगर चीयर करने के लिए कम क्राउड हो, तो भारत के लिए खेलने से बेहतर कोई प्रेरणा नहीं है. एक लीजेंड ने कहा था, 'आप क्राउड के लिए नहीं खेलते, आप देश के लिए खेलते हैं.'' बता दें, वसीम जाफर ने ट्वीट में जिस लीजेंड की बात कही है वो और कोई नहीं बल्कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी हैं.

Even if there's little or no crowd to cheer you on, no better motivation than playing for India. As a legend once said "You don't play for the crowd, you play for the country." #AUSvINDpic.twitter.com/qAwIyiUrSI — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) January 7, 2021

ट्विटर पर मोहम्मद सिराज टॉप ट्रेंड कर रहे हैं. ट्विटर यूजर्स उनका वीडियो शेयर कर तारीफ कर रहे हैं. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Siraj was so emotional during the time of Indian National Anthem, so happy to see him performing. pic.twitter.com/f738oREUk4 — Johns. (@CricCrazyJohns) January 7, 2021

Mohammed Siraj in tears during the national anthem



The passion & emotion of playing for your country #AUSvsINDpic.twitter.com/IBMxyDFtam — Karimnagar Smart City Updates (@KarimnagarSmart) January 7, 2021

Siraj in tears while national anthem.

You are a fighter Siraj pic.twitter.com/2KhgImCseq — King (@Pran33Th__18) January 6, 2021