Ind Vs Aus A: टेस्ट में दिखा पृथ्वी शॉ का टी-20 अंदाज, ऐसे जड़े लगातार तीन चौके - देखें पूरा Video

विल सुथरलैंड पहला ओवर करने आए. पृथ्वी शॉ अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे. उन्होंने सुथरलैंड की शुरुआती तीन गेंदों पर चौके जड़ दिए. चौथी गेंद पर सुथरलैंड ने शॉ को बोल्ड कर दिया. पहले प्रैक्टिस मैच की तरह दूसरे प्रैक्टिस मैच में भी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप रहा.

12 runs and a wicket - Prithvi Shaw welcomed Will Sutherland with a flurry of boundaries but the Victorian had the last laugh!



