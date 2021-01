रवि शास्त्री ने कहा कुछ ऐसा, सुनकर खुशी से उछल पड़े ऋषभ पंत, ड्रेसिंग रूम में ऐसे मना जश्न - देखें Video

वीडियो रवि शास्त्री कहते हैं, 'शुभमन शानदार खेल दिखाया आपने.' जिसके बाद खिलाड़ियों ने तालियां बजाईं. उसके बाद शास्त्री ने कहा, 'पुजारा तुम अल्टिमेट वॉरियर हो.' फिर शास्त्री कहते हैं, 'ऋषभ तुम बहुत शानदार थे. जब तुम बल्लेबाजी करते हो तो कईयों को हार्ट अटैक दे देते हो. अभी तुमने जो किया वो वाकई शानदार था.' इतना सुनकर पंत खुश हो गई. खिलाड़ियों ने भी उनको पकड़ लिया.

देखें Video:

WATCH - Exclusive: Head Coach @RaviShastriOfc delivers a dressing room speech at Gabba.



A special series win in Australia calls for a special speech from the Head Coach. Do not miss!



Full https://t.co/kSk2mbp309#TeamIndiapic.twitter.com/Ga5AaMvkim