ऋषभ पंत ने छोड़ी स्टम्पिंग तो लोग चिल्लाने लगे- धोनी-धोनी, विराट कोहली भी हुए हैरान, देखें VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच चौथा वनडे (Ind Vs Aus 4th odi) मोहाली में खेला गया. जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से मुकाबला जीत लिया. सीरीज अब 2-2 के बराबर पर है. आखिरी मुकाबले में पता चलेगा कि सीरीज किसके नाम है. आखिरी दो मुकाबलों के लिए एमएस धोनी (MS Dhoni) की जगह ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को खिलाया जा रहा है. धोनी (MS Dhoni) को आखिरी दो वनडे के लिए रेस्ट दिया गया है. ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने बल्ले से कमाल किया. उन्होंने 24 गेंद पर 36 रन जड़े. जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था. टीम इंडिया ने 358 रन का विशाल लक्ष्य रखा था. लेकिन आखिरी 10 ओवरों में टीम इंडिया के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ और टीम इंडिया मैच जीतने में नाकाम रही.

ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ रांची वनडे में टीम इंडिया ने पहनी आर्मी कैप तो तिलमिलाया पाकिस्‍तान

देखें VIDEO:

आखिरी के 10 ओवर में ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने विकेट के पीछे कई मौके छोड़ दिए. जिसके लिए उनकी सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है. विकेटकीपर पंत ने जैसे ही स्टम्पिंग छोड़ी तो लोग धोनी-धोनी (Dhoni) चिल्लाने लगे. स्टम्पिंग छोड़ता देखकर कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी हैरान रह गए. वो भी हाथ दिखाकर पूछ रहे थे. लेकिन उस वक्त शानदार बल्लेबाजी कर रहे टर्नर का विकेट मिस हो गया. ट्विटर पर उनका खूब मजाक उड़ रहा है.

Ind Vs Aus: एमएस धोनी ने दी आर्मी कैप तो केदार जाधव ने मारा सैल्यूट, वायरल हुआ VIDEO

Virat Kohli to Rishabh Pant after the match #INDvAUS#Kohli#pant#Dhonipic.twitter.com/1VyTzY0t8d