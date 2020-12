Ind Vs Aus: शिभमन गिल ने नेट्स में जड़े जोरदार शॉट, फैन्स बोले- 'यही है फ्यूचर टैलेंट' - देखें Video

पहले टेस्ट से पहले दूसरे वॉर्म-अप मैच में अर्धशतक लगाने वाले गिल को अपने टेस्ट डेब्यू का इंतजार करना पड़ा क्योंकि टीम प्रबंधन ने एडिलेड में डे-नाइट टेस्ट के लिए आउट ऑफ फॉर्म शॉ को प्राथमिकता दी. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शुभमन गिल को दूसरे टेस्ट में मौका मिलेगा.

बीसीसीआई ने इस वीडियो को आज सुबह ही पोस्ट किया है. कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने शुभमन गिल को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की अपील की. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

