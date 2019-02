Ind vs Aus: 2 मिनट के मौन के दौरान चिल्लाने लगे फैन्स, विराट कोहली ने दिखाई उंगली और... देखें VIDEO India Vs Australia के बीच पहले टी-20 में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया (Ind Vs Aus 1st T20) ने मैच से पहले पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी. विराट कोहली (Virat Kohli) ने शांत रहने के लिए हाथ उठाया.