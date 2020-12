Ind Vs Aus: ग्राउंड पर 'कुश्ती' करते नजर आए टीम इंडिया के खिलाड़ी, प्रैक्टिस से पहले दिखा ऐसा अंदाज - देखें Video

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 17 दिसंबर से खेली जाएगी. उससे पहले टीम इंडिया ने नेट्स पर पसीना बहाया. टीम इंडिया पहली बार विदेशी धरती पर डे-नाइट टेस्ट मुकाबला खेलेगी. उससे पहले टीम इंडिया ने फन ड्रिल में हिस्सा लिया. जहां खिलाड़ियों ने खूब मस्ती की. बीसीसीआई ने इस वीडियो को शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि खिलाड़ी एक दूसरे से कुश्ती लड़ रहे हैं. फिर खिलाड़ी एक दूसरे को कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं. आखिर में उनको एक गेम में हिस्सा लेते देखा गया.

देखें Video:

Fun drill anyone?

Sample that to get your batteriescharged before a solid net session #TeamIndia#AUSvINDpic.twitter.com/DyqKK66qOa