टीम इंडिया को मिली बुरी तरह से हार, तो IPS ने दिया ऐसा रिएक्शन, बोला- 'टेंशन मत लेना कोहली, हमें पता है...'

आईपीएस ऑफिसर आरके विज ने न्यूजपेपर का एक प्रिंटशॉट शेयर किया, जहां खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन बताए थे और लिखा था कि यह कोई फोन नंबर नहीं, बल्कि दूसरी ईनिंग में टीम इंडिया के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन हैं. तस्वीर शेयर करते हुए आरके विज ने लिखा, 'होता है कभी-कभी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है विराट कोहली, आप सबसे अच्छे कप्तान हैं. भारत को यह चीज पता है और विश्वास करते हैं.'

होता है कभी-कभी, ज़्यादा टेन्शन लेने की ज़रूरत नहीं है @imVkohli

You are one of the best captains. India knows and believes in this. #AUSvIND#AUSvINDtest#ViratKohlipic.twitter.com/hHuKKXsjvi