Ind Vs Aus: कार्तिक त्यागी ने डाली ऐसी खतरनाक बाउंसर, जमीन पर गिर गया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज - देखें Video

ऑस्ट्रेलिया ए के ओपनर बल्लेबाज विल पुकोवस्की चोटिल हो गए हैं. भारत ए के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी की बाउंसर उनकी हेलमेट में लगी. वो 11 दिसंबर को होने वाले दूसरे प्रैक्टिस मैच में बाहर हो गए हैं. डेविड वॉर्नर चोट के कारण पहला टेस्ट मुकाबला नहीं खेल पाएंगी. उम्मीद लगाई जा रही थीं कि वॉर्नर की जगह विल को टीम में जगह मिल सकती है. लेकिन उनकी चोट से ऐसा नहीं होता दिख रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कार्तिक त्यागी बाउंसर गेंद डालते हैं. विल नीचे झुककर खेलने की कोशिश करते हैं, तभी गेंद उनके हेलमेट में लग जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाते हैं. कुछ देर बाद भी ठीक न होने की वजह से वो रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं.

