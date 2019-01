विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में की पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई, आगे बढ़कर लगाए ऐसे शॉट्स, देखें VIDEO

विराट कोहली (Virat Kohli) एंड कंपनी चौथे टेस्ट के लिए नेट्स पर पसीना बहा रही है. टीम इंडिया (Indian Cricket Team) ऑस्ट्रेलिया से चौथा वनडे 3 जनवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Test) पर खेलेगी. उससे पहले विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में दो पाकिस्तानी गेंदबाजों के साथ नेट्स पर प्रैक्टिस की. जहां उन्होंने पाक गेंदबाजों की गेंद पर बड़े शॉट्स खेले. विराट कोहली के लिए 2018 साल काफी शानदार रहा है. उन्होंने वनडे और टेस्ट में सबसे ज्यादा रन जड़े हैं. उनके रिकॉर्ड्स के आस-पास कोई खिलाड़ी नहीं है.

विराट कोहली ने पिछले तीन मैचों में 259 रन जड़े हैं. पर्थ में उनकी 123 रन की पारी भी शामिल है. पिछले साल उन्होंने 11 अंतराष्ट्रीय सेंचुरी जड़ी हैं. वो यही फॉर्म इस साल भी दिखाने की कोशिश में हैं. विराट कोहली के पास एक नया रिकॉर्ड बनाने का मौका है. वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतकर एकलौते भारतीय कप्तान बन जाएंगे. 1947 से अब तक टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है. पिछले कई सालों में टीम इंडिया ने एक भी मुकाबले नहीं जीते थे. 2011-12 में ऑस्ट्रेलिया ने 0-4 से क्लीन स्वीप किया था.

Team @lahoreqalandars fast bowlers @Salman150kph and Haris Rauf meet Indian captain @imVkohli in Sydney during their practice session. #ViratKohli pic.twitter.com/Z9aJJ2n3wi

विराट कोहली चौथे टेस्ट के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं. पाकिस्तानी गेंदबाज सलमान इरशाद और हारिस राउफ पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हैं और पिछले कुछ महीनों से वो ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं. दोनों ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हैं. विराट कोहली नेट्स में प्रैक्टिस के लिए पहुंचे तो वो वहीं प्रैक्टिस कर रहे थे. उन्होंने विराट कोहली को बॉल डालीं. जिसके बाद दोनों ने विराट कोहली के साथ फोटो भी क्लिक कराई.

Two fast bowlers of Lahore Qalandars, Salman Irshad and Haris Rauf done with a net practice session with Indiam Team. Salman Irshad has given some deliveries to Indian Captain Virat Kohli.@TheRealPCB@thePSLt20@lahoreqalandars#Australiapic.twitter.com/awLug6bc2t