Ind vs Aus: सोशल मीडिया पर उड़ा वसीम जाफर का मज़ाक, तो पूर्व क्रिकेटर ने दिया दिल जीत लेने वाला जवाब

So what's gonna be the excuse this time? Ponting, McGrath, and Warne weren't playing? 😜 #AUSvsIND — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) January 19, 2021

गाबा में भारत की ऐतिहासिक जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, जाफर ने ट्वीट किया, "तो इस समय क्या बहाना है? पोंटिंग, मैकग्राथ और वार्न खेल रहे थे?" जाफर के इसी ट्वीट का जवाब देते हुए @Ambasana_shivam नाम के एक यूजन ने पूछा, 'वसीम जाफर आपने भारत के लिए कितने टेस्ट मैच खेले हैं? क्या कभी इस बारे में सोचा है.'

@WasimJaffer14 How many test you played for India ?🤣 have you ever think 🤔 — SHIVAM AMBASANA (@Ambasana_shivam) January 20, 2021

इस पर वसीम जाफर बड़ी बुद्धिमानी के साथ जवाब देते हुए लिखा, 'दोस्त मैंने भले ही टीम इंडिया के लिए महज 31 टेस्ट मैच खेले हों, लेकिन जब भी मैं भारतीय टीम को खेलते हुए देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ खेल रहा हूं. मुझे लगता है करोड़ों लोगों को ऐसा ही लगता होगा.'

I might have played just 31 tests my friend, but when I see the Indian team play I feel like I'm playing with them. And I'm sure a billion+ people feel the same. 🇮🇳 https://t.co/cGvIAQWzVB — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) January 20, 2021

बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर वसीम जाफर का यह जवाब वायरल हो गया. फैंस ने भी इस जवाब पर जमकर कमेंट्स किए. हाल ही में टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भी वसीम जाफर के कई ट्वीट्स वायरल हुए थे. मैच से पहले उन्होंने टीम इंडिया को ट्विटर के जरिए कुछ सीक्रेट मैसेज भी दिए थे.

31 tests is not "just". Only 301 odd from lndia have had the privilege to represent us. And we are proud of each one! — Ajay Paul Singh (@codenamepaulie) January 20, 2021

Plus @WasimJaffer14 remains the only Indian opener ever to score a 100 in South Africa (2007 Capetown) that too against a top bowling attack which had Steyn, Ntini, Pollock, Kallis. — Reem (@reemsaied) January 20, 2021

5 test hundreds.. over 19000 fc runs with an avge. of 50.67..57 FC hundreds.. the most capped player in Ranji History.. first batsman to score 11000 runs in Ranji. Truely a legend.. Remember the name- SIR WASIM JAFFER ❤️ — Prakash SHUBHAM 🇮🇳 (@BeingPrakash13) January 20, 2021

बता दें कि वसीम जाफर ने भारत के लिए कुल 31 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1944 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बैटिंग औसत 34.10 का रहा. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार 212 रनों सहित पांच शतक लगाए. वह वर्तमान में इंडियन प्रीमियर लीग की टीम किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाजी कोच हैं.