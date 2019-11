IND vs BAN: दीपक चाहर ने हैट्रिक लेने के बाद ऐसे मनाया जश्न, वायरल हुआ 1 मिनट का ये VIDEO

India Vs Bangladesh 3rd T20: टीम इंडिया (Team India) ने बांग्लादेश को तीसरा टी-20 हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की. इस मैच में दीपक चाहर (Deepak Chahar) ने ऐसा कारनामा किया, जो अब तक कोई भारतीय गेंदबाज नहीं कर पाया. चाहर भारत के लिए टी20 में हैट्रिक जड़ने वाले पहले गेंदबाज बन गए. टी-20 इंटरनेशनल में उन्होंने अब तक का बेस्ट प्रदर्शन किया. दीपक ने महज 7 रन देकर 6 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया. अभी तक किसी खिलाड़ी ने 7 रन देकर 6 विकेट नहीं झटके थे. इससे पहले टी-20 में बेस्ट परफॉर्म अजंता मेंडिस ने किया था, उन्होंने 8 रन देकर 6 विकेट लिए थे. दीपक चाहर ने हैट्रिक (Deepak Chahar T20 Hat-trick) सहित मैच में कुल छह विकेट चटकाए. उनका हैट्रिक वाला वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. लोग 1 मिनट का ये वीडियो खूब शेयर कर रहे हैं.

IND vs BAN: सचिन तेंदुलकर के फैन को देख दहाड़ मारने लगा बांग्लादेशी फैन, फिर यूं दिया जवाब... देखें VIDEO

दीपक चाहर ने शफीउल इस्लाम, मुस्ताफिजुर रहमान और अमीनुल इस्लाम बिप्लव को आउट करके हैट्रिक पूरी की. भारत से मिले 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत ही खराब रही, जब तीसरे ही ओवर में दीपक चाहर (Deepak Chahar, 3.2-0-7-6) ने लगातार दो विकेट चटकाकर जीत का बेहतरीन आगाज रखा.

वीरेंद्र सहवाग ने Virat Kohli को बताया कीबोर्ड के इस बटन जैसा, अनोखे अंदाज में किया बर्थडे Wish

देखें VIDEO:

Congratulations #DeepakChahar for becoming the first Indian to take a #HatTrick in the T-20. THANK YOU for making India and #Agra proud!

Well Played @deepak_chahar9@RamPratapBJPpic.twitter.com/1XjDZLFVw7