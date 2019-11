Ind Vs Ban: ऋषभ पंत की गलती से आउट होने वाला बल्लेबाज दिया गया Not-Out, लोग बोले- 'धोनी से सीखो...' देखें VIDEO

India Vs Bangladesh: भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टी-20 (Ind Vs Ban T20) मुकाबला राजकोट (Rajkot T20) में खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत लिया. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कप्तानी पारी खेलते हुए 43 गेंद पर 85 रन ठोके, जिसके लिए उनको मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला. मैच में ऋषभ पंत (Rishabh Pant) फीके साबित हुए. विकेट के पीछे उन्होंने कई गलतियां कीं. खराब फॉर्म से जूझ रहे पंत (Rishabh Pant) विकेट के पीछे भी कुछ खास नहीं कर पाए. इस बार उन्होंने बड़ी गलती कर डाली, जिसके लिए उनकी खूब आलोचना हो रही है. लोग उनसे पूर्व कप्तान धोनी (MS Dhoni) से पाठ लेने का कह रहे हैं. आइए देखते हैं आखिर ऐसा हुआ क्या...

