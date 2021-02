IND vs ENG: विराट कोहली-रोहित शर्मा ने कुछ इस तरह देखा शॉट, लोग बोले- जब नई लड़की ने क्लास में की एंट्री…

Ind Vs Eng: जसप्रीत बुमराह ने किया अंग्रेज बल्लेबाज को 'गुमराह', रहस्यमयी गेंद पर किया Out - देखें Video

इस तस्वीर में दोनों खिलाड़ी विपक्षी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए शॉट को देखते हुए नजर आ रहे हैं. इस फोटो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ही मजेदार मीम्स की बाढ़ आ गई और क्रिकेट फैंस भी अपने मजेदार रिएक्शन देने लगे. आइए एक नज़र डालते हैं की फैंस विराट और रोहित की इस फोटो पर कैसे रिएक्शन दे रहे हैं...

Me and my friend watching at my crush in saree. #INDvENGpic.twitter.com/CiIxjKBhz7 — Ritik mishra (@ritik_mishra_) February 5, 2021

Cops at every corner trying to catch people not wearing mask inside their car. https://t.co/HByQsh6GI1 — Vks (@VikHasya) February 5, 2021

Me and my brother waiting in our room for the relatives to go out so we can eat the left over snacks #INDvENGpic.twitter.com/7FWPfudS7Z — Bhaukali (@banarasipunk) February 5, 2021

#INDvENG



When single boys see their friend Roaming with their crush. pic.twitter.com/qduP3QVA7N — ImDDanger (@JaiswalVarrnit) February 5, 2021

Rohit Sharma and Virat Kohli spotted travelling in Mumbai Local #INDvENGpic.twitter.com/HANpMIdNxc — Godman Chikna (@Madan_Chikna) February 5, 2021

बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह फोटो उस वक्त की है जब रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले टेस्ट मैच के पहले दिन स्लीप में फील्डिंग कर रहे थे. इस दौरान इंग्लिश कप्तान जो रूट ने शाहबाज नदीम की गेंद पर एक शानदार शतक जड़ दिया. रूट के मैदान में इस जबरदस्त शॉट को देख रोहित शर्मा और विराट कोहली हैरान रह गए.