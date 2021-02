Ind vs Eng: शेन वॉर्न बोले- अगर मैं भारत होता, विकेट ही नहीं लेता - भारतीय फैन्स ने कर दिया बुरी तरह Troll

वॉर्न ने ट्विटर पर लिखा, 'अगर मैं भारत होता, तो मैं विकेट लेने की कोशिश ही नहीं करता. इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने देता, इससे भारत के टेस्ट बचाने के मकसद को मदद मिलती.' उनके इस ट्वीट को पढ़कर भारतीय फैन्स भड़क गए. किसी ने उनकी खेल भावना पर सवाल खड़े किए, तो किसी ने बताया कि भारत हमेशा जीत के लिए खेलता है.

If I was India I would not be trying to get any wickets ! Let England keep batting as it's helping India's cause to save the test match !!! — Shane Warne (@ShaneWarne) February 8, 2021

शेन वॉर्न खफा हैं कि इंग्लैंड ने जल्दी डिक्लियर क्यों नहीं किया. उनका मानना है कि इंग्लैंड को जल्दी पारी घोषित करनी थी और विकेट लेने की कोशिश करनी थी. लेकिन जो रूट ने पारी घोषित नहीं की और ऑलआउट होने का इंतजार किया. जिस पर शेन वॉर्न ने ट्वीट किया. उनका यह ट्वीट भारतीय फैन्स को पसंद नहीं आया और वॉर्न को बुरी तरह ट्रोल कर दिया.

I am not surprised, aussie cricketers has 0 sportsmanship — Navaldeep Singh (@NavalGeekSingh) February 8, 2021

Indian team is not scared to bat even now as they're trying hard to all-out eng ...but eng hasn't had confidence that they can win this with 400+ score — Saikumarpeddineni (@Saikumarpeddin5) February 8, 2021