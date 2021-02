Ind vs Eng: भारत ने इंग्लैंड को हराया, तो केविन पीटरसन ने ऐसे किया React, गुस्साए भारतीय फैन

केविन पीटरसन ने हिन्दी में ट्वीट कर टीम इंडिया को बधाई दी, साथ ही लिखा, 'बधाई हो इंडिया, इंग्लैंड बी टीम को हराने के लिए...'

जिस पर भारतीय फैन्स गुस्सा गए. उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जब टीम इंडिया के कई खिलाड़ी चोटिल थे, तब भी टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी. लोगों को पीटरसन का यह ट्वीट पसंद नहीं आ रहा है. एक यूजर ने लिखा, 'यह टीम आपने ही चुनी है. आपका कोई खिलाड़ी चोटिल नहीं है. इसलिए यह कहना गलत है.' लोगों ने कमेंट सेक्शन में ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

England played this team by their own choice and not because of any injuries. #INDvENG