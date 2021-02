Ind vs Eng: पिच को लेकर हुई 'किचकिच', तो सुनील गावस्कर बोले- 'जब इंग्लैंड में गाय-भैंस चरने वाली पिच...'

गावस्कर का कहना है कि जो लोग पिच को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो गैर कानूनी है. साथ ही उन्होंने इंग्लैंड टीम के खेल पर सवाल किए हैं. कमेंट्री बॉक्स में बैठकर सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड के खेल पर सवाल खड़े किए. दूसरी पारी में टीम इंडिया ने जैसे ही 134 रन को पार किया तो उन्होंने कहा, 'टीम इंडिया ने इंग्लैंड के पहली पारी के स्कोर को पीछे छोड़ दिया. इसका मतलब है कि बल्लेबाजी के लिए यह पिच उतनी भी खराब नहीं है. या तो इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों ने इसका फायदा नहीं उठाया, या तो भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की.'

जैसे ही स्टुअर्ट ब्रॉड गेंदबाजी करने आए, तो कमेंट्री कर रहे दिनेश कार्तिक ने कहा, 'ब्रॉड आक्रमण के लिए आए हैं.' जिस पर गावस्कर ने चुटकी लेते हुए कहा, 'ओह... क्या वो यह मैच खेल रहे हैं?' फिर पिच को लेकर वो बोले- 'जब वो ऐसी पिचें इंग्लैंड में बनाते हैं, जिसे गाय-भैंस चर सकें, तब तो कोई शिकायत नहीं करता.'

"When they make such pitches in England, where cows and buffaloes can come and graze, then no one complaints about it"



