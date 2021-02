Ind Vs Eng: Virat Kohli ने मैच के दौरान बनाया ऐसा चेहरा, लोगों ने कर दी Memes की बरसात

देखिए विराट कोहली की इस तस्वीर पर लोगों ने कैसे मीम्स बनाए...

समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, कप्तान विराट कोहली ने कहा कि भारत ने "सही खेल" खेला, इंग्लैंड को 134 और 164 रन पर आउट कर दिया, लेकिन रविचंद्रन अश्विन के बिना सीरीज बराबर नहीं हो सकती थी. कोहली ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ‘‘हम पिच पर स्पिन और उछाल देखकर घबराए नहीं. हमने मैच में धैर्य दिखाया और 600 से अधिक रन बनाए. हम जानते हैं कि अगर हम इतने रन बनाते है तो हमारे गेंदबाज अपना काम बखूबी ही करेंगे.'

कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम की घरेलू सरजमीं पर यह यह 21वीं जीत थी जिससे उन्होंने करिश्माई कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली. कोहली ने कहा, ‘‘घरेलू सरजमीं पर पहले मैच को दर्शकों के बिना खेलना अजीब था. उस टेस्ट के शुरुआती दो दिन हम में उस तरह वैसा जोश नहीं था. इमानदारी से कहूं तो मुझ में भी ऊर्जा की कमी दिख रही थी. लेकिन दूसरी पारी से हम लय में आने लगे और यह हमारे शारीरिक हाव-भाव में भी दिखा.''