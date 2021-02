Ind Vs Eng: अक्षर पटेल ने एक ओवर में झटके दो विकेट, तो विराट कोहली ने दिखाया ऐसा Attitude - देखें पूरा Video

टीम इंडिया के जल्दी ऑलआउट होने के बाद इंग्लैंड बल्लेबाजी करने उतरा. टीम इंडिया के पास 33 रन की बढ़त थी. ऐसे में भारत को जल्दी विकेट की जरूरत थी. अक्षर पटेल ने पहला ओवर डाला और पहली ही गेंद पर जैक क्रॉली को बोल्ड मार दिया. उसके बाद तीसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को भी बोल्ड मार दिया. दो विकेट जल्दी मिलने के बाद विराट कोहली एक्साइटिड हो गए और जश्न मनाने लगे.

यहां क्लिक कर देखें जैक क्रॉली का विकेट

यहां क्लिक कर देखें जॉनी बेयरस्टो का विकेट

देखें Video:

W, 0, W! @akshar2026 narrowly misses out on a hat-trick but what a start this has been for the local boy! @Paytm#INDvENG#TeamIndia#PinkBallTest



Follow the match https://t.co/9HjQB6TZyXpic.twitter.com/00HrgvVyzv