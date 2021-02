Ind Vs Eng: रविचंद्रन अश्विन ने रचा इतिहास, 400 विकेट लिए तो सचिन तेंदुलकर ने दिया ऐसा रिएक्शन

सचिन तेंदुलकर ने लिखा, 'टेरेफिक कंसिस्टेंसी. अच्छा हुआ, इसे बनाए रखो अश्विन. आपको गेंदबाजी देखकर बहुत अच्छा लगता है.' वहीं हरभजन सिंह ने लिखा, '400 विकेट लेने के लिए अश्विन आपको बधाई. वेल डन, ऐसे ही आगे बढ़ो.' बीसीसीआई ने लिखा, 'स्पेशल बोलर, स्पेशल माइल्स्टोन, स्पेशल इमोशन.' साथ ही उन्होंने वीडियो भी शेयर किया. अनिल कुंबले ने लिखा, '400 विकेट लेने के लिए बधाई अश्विन. शानदार उपलब्धि के लिए बधाई. आप सही जा रहे हैं, कीप इट अप.' वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, 'स्पिन के जादूगर अश्विन को बधाई. 400 विकेट के लिए आपको बधाई.'

Terrific consistency!



Well done, keep it up @ashwinravi99.



Joy to watch you bowl. #INDvENGpic.twitter.com/CEBkoUQVlR — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 25, 2021

Well done @ashwinravi99 on reaching 400 wickets .Phenomenal! Congratulations on a fantastic achievement. Great going, keep it up! — Anil Kumble (@anilkumble1074) February 25, 2021

Magnificent milestone for the spin wizard @ashwinravi99 Congratulations Ash on 400 Test Wickets. Keep ‘em coming. #INDvENG@StarSportsIndiapic.twitter.com/jFfa5hyzfV — VVS Laxman (@VVSLaxman281) February 25, 2021

अश्विन भारत के लिए 400 टेस्ट विकेट लेने वाले वाले चौथे गेंदबाज हैं. उनसे पहले कपिल देव, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ये कारनामा कर चुके हैं हरभजन सिंह ने अपने करियर में 400 टेस्ट विकेट 96 टेस्ट मैच में पूरे किए थे.