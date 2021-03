IND vs ENG: ऋषभ पंत पीछे से बोले - 'गुस्सा आ रहा है इसे...' अगली ही गेंद पर आउट हो गए जैक क्रॉली - देखें Video

इंग्लैंड 1 विकेट गंवाकर 15 रन बना चुका था. क्रीज पर जैक क्रॉली और जॉनी बेयरस्टो मौजूद थे. गेंदबाजी करने अक्षर पटेल आए. तीसरी गेंद पर जैक ने डिफेंड किया. तभी पीछे से ऋषभ पंत बोले- 'अब किसी को गुस्सा आ रहा है...' इतना कहने के बाद पटेल ने फिर गेंद डाली, जिस पर जैक क्रॉली ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद शिराज ने सर्कल के अंदर ही कैच को पकड़ लिया.

देखें Video:

7.4 overs - Rishabh Pant "someone is getting angry now".



7.5 overs - Crawley hits the aerial shot coming down the track and gets out.#IndvEng#ENGvINDpic.twitter.com/8nKE8slOHJ