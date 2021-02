Ind vs Eng: पिच पर 'किचकिच', रोहित शर्मा बोले - 'हमें जो करना है, करेंगे...' फैन्स पीटने लगे तालियां - देखें Video

प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा, 'पिच दोनों टीमों के लिए सेम रहता है. मुझे नहीं पता कि यह चर्चा क्यों होती है. दोनों टीमें वही पिच पर खेलते हैं. अगल लोग बात करते हैं कि पिच ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए. लेकिन इंडिया में पिच सालों से ऐसे ही बनते आए हैं. मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होना चाहिए. सभी लोग अपने घरों का एडवांटेज लेते हैं. जब हम बाहर जाते हैं, तो कोई हमारे बारे में सोचता नहीं है. तो हम क्यों किसी के बारे में सोचे. हमें जो अच्छा लगता है और जो हमारी टीम के लिए जो अच्छा है, वो हमें करना चाहिए. इसी का मतलब होता है, होम और अवे एडवांटेज.'

आगे रोहित शर्मा ने कहा, 'अगर होम और अवे एडवांटेज निकाल दो, ऐसे ही क्रिकेट खेलो. आईसीसी से बोलो पिचा ऐसी ही होनी चाहिए. इस तरह की पिच इंडिया में भी बननी चाहिए और इंडिया के बाहर भी बननी चाहिए. जब हम बाहर जाते हैं, तो वो लोग भी हमारी जिंदगी मुश्किल करते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि पिच को लेकर ज्यादा चर्चा करनी चाहिए. गेम के बारे में चर्चा करो, प्लेयर को लेकर चर्चा करो.'

लोगों को रोहित शर्मा का बयान काफी पसंद आ रहा है. फैन्स ने इस कमेंट पर तालियां पीटी हैं. ट्विटर पर कमेंट सेक्शन में लोगों ने ऐसे रिएक्ट किया है.

