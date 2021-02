Ind Vs Eng: Virat Kohli ने प्रैक्टिस के दौरान Dhoni की तरह खेला हेलीकॉप्टर शॉट और फिर... देखें Video

चेपॉक स्टेडियम में टीम इंडिया प्रैक्टिस करने उतरी. काफी समय बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक साथ ग्राउंड पर देखा गया. उनको साथ देखकर फैन्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई. खिलाड़ियों ने मस्ती करने के साथ-साथ वॉर्म अप भी किया. टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली भी मजाक करते आए. उन्होंने मस्ती-मस्ती में एमएस धोनी के स्टाइल में हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा.

Team bonding

Regroup after quarantine

A game of footvolley #TeamIndia enjoys a fun outing at Chepauk ahead of the first Test against England.



