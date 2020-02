IND vs NZ: ताश के पत्ते के तरह उड़े भारतीय बल्लेबाज, ट्विटर पर बने Memes, वायरल हुआ विराट कोहली का रिएक्शन

India Vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट (IND vs NZ 1st Test) वेलिंगटन के बेसिन रिसर्व में खेला जा रहा है. बारिश के कारण पहले दिन का खेल 55 ओवर तक ही खेला गया. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. उनका ये फैसला सही साबित हुआ. बेसिन रिसर्व की तेज और उछालभरी पिच पर टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर नाकाम रहा. टीम इंडिया पहले दिन 5 विकेट खोकर 122 रन ही बना सका. न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के आगे टीम इंडिया के बल्लेबाज ताश की पत्तों की तरह उड़ते दिखाई दिए. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भारतीय बल्लेबाजों का मजाक उड़ाया है और मीम्स बनाए हैं. जो ट्विटर पर काफी वायरल हो रहे हैं.

किसी ने विराट कोहली की परफॉर्मेंस की आलोचना की तो किसी ने मीम्स बनाकर टीम इंडिया के बल्लेबाजों का मजाक उड़ाया है.

Kohli fan before start of match : He will score 100



*After Kohli out on 2 runs*



Kohli Fans :#NZvINDpic.twitter.com/7UHvtpscTD — Sarcastic Patriotic Indians (@SARCASTIC_PI) February 21, 2020

आखिरी सत्र में खेल नहीं हो सका और अंपायरों ने पिच के मुआयने के बाद खेल समाप्त करने की घोषणा की. अजिंक्य रहाणे 38 और ऋषभ पंत 10 रन बनाकर खेल रहे थे. न्यूजीलैंड के लिये काइल जैमीसन ने 38 रन देकर तीन विकेट लिये.

न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टास जीतकर गेंदबाजी का दुरूस्त फैसला लिया. युवा बल्लेबाज शॉ ने बोल्ट को स्क्वेयर कट पर दो चौके लगाये लेकिन कमजोर तकनीक का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा. साउदी की गेंद उनके पैड से टकराकर आफ स्टम्प पर जा लगी. पुजारा ने काफी संयम के साथ आफ स्टम्प से बाहर जाती गेंदों का सामना किया.

दूसरे बदलाव के तौर पर आये जैमीसन ने हालांकि उनका संयम तोड़ दिया. जैमीसन की उछाल लेती एक गेंद पुजारा के बल्ले से टकराकर विकेटकीपर बीजे वाटलिंग के हाथ में गई. इसी तरह से उन्होंने कोहली को पवेलियन भेजकर भारत को सबसे बड़ा झटका दिया. कोहली ने अपना सौवां टेस्ट खेल रहे रोस टेलर को पहली स्लिप में कैच थमाया.