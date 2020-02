IND vs NZ: विराट कोहली को आउट करने के लिए रॉस टेलर ने पेट से रोकी गेंद, गेंदबाज ने ऐसे मनाया जश्न, देखें Video

India Vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट (IND vs NZ 1st Test) वेलिंगटन के बेसिन रिसर्व में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. उनका ये फैसला सही साबित हुआ. बेसिन रिसर्व की तेज और उछालभरी पिच पर टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर नाकाम रहा. पहले दिन के टी-ब्रेक के समय तक टीम इंडिया अपने 5 विकेट गंवा दिए. पृथ्वी शॉ (18 गेंद में 16 रन) , चेतेश्वर पुजारा (42 गेंद में 11 रन) और कप्तान कोहली (Virat Kohli) (सात गेंद में दो रन) क्रीज पर टिक ही नहीं सके. अपना पहला टेस्ट खेल रहे काइल जैमीसन (Kyle Jamieson) ने विराट कोहली (Virat Kohli) को अपना शिकार बनाया. सोशल मीडिया पर विराट कोहली का आउट वाला वीडियो वायरल हो रहा है.

विराट कोहली ने काइल जैमीसन की बाहर जाती हुई गेंद पर शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल एज लेकर स्लिप में चली गई. वहां रॉस टेलर मौजूद थे. जिन्होंने बॉल को पकड़ा और जैसे ही बॉल हाथ से छूटने लगी तो पेट से रोककर उन्होंने बॉल को पकड़ लिया. इस तरह विराट कोहली आउट हो गए. इंडियन कैप्टन को आउट कर जैमीसन जश्न मनाते नजर आए. वहीं विराट कोहली स्टेडियम से बाहर जाते दिखे.

