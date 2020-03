IND vs NZ: केन विलियमसन को आउट करने के बाद विराट कोहली को आया गुस्सा, देने लगे गालियां, देखें Video

India Vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत (IND vs NZ 2nd Test) को 7 विकेट से हरा दिया. इसी के साथ टीम इंडिया 2 मैच की टेस्ट सीरीज 2-0 से हार चुका है. मैच में कुछ ऐसा हुआ, जिसके लिए विराट कोहली (Virat Kohli) की खूब आलोचना हो रही है. न्यूजीलैंड को जीत के लिए 132 रन बनाने थे. वहीं टीम इंडिया को जीतने के लिए 10 विकेट लेने थे. लेकिन न्यूजीलैंड ने ये स्कोर आसानी से प्राप्त कर लिया. इसी बीच इस टेस्ट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) को आउट किया तो विराट कोहली (Virat Kohli) एग्रेसिव हो गए. वो पिच पर ही गालियां देने लगे. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

बुमराह ने केन विलियमसन को कैच आउट कराया. जैसे ही पंत ने उनका कैच पकड़ा तो पास खड़े कप्तान विराट कोहली गुस्सा गए. वो गुस्से में केन विलियमसन को देखकर गालियां देने लगे. जिसके बाद वो टीम इंडिया के साथ जश्न मनाने लगे. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

देखें Video:

जब उनसे यहां दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन विरोधी कप्तान केन विलियमसन के आउट होने पर उनके जबर्दस्त जश्न मनाने के बारे में पूछा गया. कोहली ने हालांकि बाद में स्पष्ट किया कि मैच रैफरी रंजन मदुगले को जो हुआ उससे कोई परेशानी नहीं थी. हालांकि जब न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे अधिक तूल नहीं देते हुए कहा, ''विराट की यही खासियत है, वह काफी जज्बे के साथ खेल को खेलता है.''

भारत की सात विकेट की हार के बाद एक स्थानीय पत्रकार ने विलियमसन के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्दों के इस्तेमाल पर कोहली की प्रतिक्रिया पूछी तो यह भारतीय कप्तान को यह पसंद नहीं आया. भारत ने श्रृंखला 0-2 से गंवाई. कोहली के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था और उन्होंने पूछा, ''आपको क्या लगता है? मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं.''

कोहली ने कहा, ''आपको जवाब ढूंढने की जरूरत है और बेहतर सवाल के साथ आइये. जो हुआ उसे लेकर आप यहां आधी अधूरी जानकारी और आधे अधूरे सवाल के साथ नहीं आ सकते. अगर आपको विवाद पैदा करना है तो यह सही जगह नहीं है. मैंने मैच रैफरी से बात की और जो हुआ उससे उन्हें कोई समस्या नहीं है.''

ICC Will Gift Another Spirit Of The Cricket Award To Virat Kohli For His Gentle & Polite Send Off To Kane Williamson.

Absolute Pathetic!#NZvIND

pic.twitter.com/wlNR8EHgCe