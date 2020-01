IND vs NZ: केएल राहुल का Super छक्का देखते रह गए विराट कोहली, एक मिनट के Video में देखें सुपर ओवर का रोमांच

India Vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी-20 मैच (IND vs NZ 4th T20) काफी रोमांचक रहा. तीसरे टी-20 की तरह चौथा टी-20 भी सुपर ओवर (Super Over) में गया और टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज. टीम इंडिया ने 5 मैच की टी-20 सीरीज में 4-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. मैच के हीरो केएल राहुल (KL Rahul) रहे. उन्होंने आखिरी गेंद पर न सिर्फ रन आउट किया, बल्कि सुपर ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाकर टीम इंडिया की जीत पक्की कर दी. उनका छक्का सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. कर‍िश्‍माई आख‍िरी ओवर फेंकने वाले शारदुल ठाकुर (Shardul Thakur) मैन ऑफ द मैच रहे.

न्यूजीलैंड ने सुपर ओवर में 13 रन बनाए, टीम इंडिया को जीत के लिए 14 रन बनाने थे. केएल राहुल ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया और दूसरी गेंद पर चौका लगाकर जीत पक्की कर दी. तीसरी गेंद पर आउट होने के बाद विराट कोहली ने दो रन लिए और अगली गेंद पर चौका जड़कर मैच जिता दिया. केएल राहुल का छक्का सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

Video में देखें सुपर ओवर का रोमांच:

आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़कर टीम इंडिया को जिताया. उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

देखें Video:

King Kohli



ऐसा था आखिरी ओवर का रोमांच

शारदुल की पहली गेंद पर रॉस टेलर (24) आउट हो गए. उनका कैच श्रेयस अय्यर ने पकड़ा. दूसरी गेंद पर म‍िचेल ने चौका लगाया. तीसरी गेंद पर सेइफर्ट रन आउट हो गए. तीसरी गेंद पर तीन रन की जरूरत थी. डेर‍िल म‍िचेल और सैंटनर क्रीज पर थे. चौथी गेंद पर स‍िंगल आया. अब दो गेंद पर चाह‍िए दो रन. पांचवीं गेंद पर म‍िचेल आउट हो गए. आख‍िरी गेंद पर दो रन की जरूरत थी. सेंटनर ने शॉट खेल और दो रन लेने की कोशिश की, लेकिन बॉल केएल राहुल के पास आ चुकी थी और उन्होंने सेंटनर को आउट कर दिया और मैच सुपर ओवर तक पहुंच गया.