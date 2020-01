IND vs NZ: भारत ने सुपरओवर में फिर की न्यूजीलैंड की धुलाई, इंटरनेट पर हो गई Memes की बरसात

India vs New Zealand: भारतीय टीम (Indian Team) ने न्यूजीलैंड को फिर से सुपर ओवर (Super Over) में हरा दिया है. इसके साथ ही विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुवाई में टीम इंडिया ने इस सीरीज में अब 4-0 से आगे हो गई. सुपर ओवर में न्यूजीलैंड ने भारत को 14 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में भारत ने 5 गेंदों पर ही मैच जीत लिया. केएल राहुल (KL Rahul) ने शुरुआती दो गेंदों पर 10 रन बनाकर मैच में भारत को आगे कर दिया. बाद में विराट कोहीली ने विजयी चौका लगा दिया. इसके साथ ही अब सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स (Memes) बनने लगे हैं.

#NZvsIND#SuperOver

When you're winning easily but match ends up in another super over

Kane Williamson : pic.twitter.com/70Ye9e7rSr — The Lallantopa (@TheLallantopa) January 31, 2020

#NZvsIND

Abi tak kitne super over khel chuke ho.

New Zealand team - pic.twitter.com/YeWiGTnBV8 — Jeetu bhaiya (@gentleman_jitu) January 31, 2020

New Zealand while playing 20 overs vs super over. #NZvsINDpic.twitter.com/LQ4E0Ui76R — Swapnil Suryawanshi (@swapnil_bs) January 31, 2020

आखिरी ओवरों में शार्दुल ठाकुर समेत अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने सुपर ओवर में लगातार दूसरी जीत दर्ज करके हुए पांच मैचों की टी20 श्रृंखला में 4 . 0 से बढत बनाकर न्यूजीलैंड को 'व्हाइटवाश' की कगार पर पहुंचा दिया. भारत के आठ विकेट पर 165 रन के जवाब में न्यूजीलैंड जीत की ओर बढ रहा था. उसे आखिरी ओवर में जीत के लिये सात रन चाहिये थे जबकि उसके सात विकेट सुरक्षित थे. कप्तान विराट कोहली ने ठाकुर को यह ओवर सौंपा और पहली ही गेंद पर रोस टेलर (24) आउट हो गए . दूसरी गेंद पर डेरिल मिशेल ने चौका जड़ दिया.

Supar over again against new Zealand

Now new Zealand be like... #NZvsINDpic.twitter.com/dpwMM86zTe — Piyush parasar (@piyushparasar6) January 31, 2020

4-0 . India humiliates kiwis in their own yard. Well played boys.. #NZvsIND — Sumit kadel (@SumitkadeI) January 31, 2020

अगली गेंद पर हालांकि टिम सीफर्ट (57) रन आउट हो गए, चौथी गेंद पर एक रन बना लेकिन अगली दो गेंद पर मिशेल और सेंटनेर अपना विकेट गंवा बैठे. मिशेल का कैच मिडआफ पर शिवम दुबे ने लपका जबकि सेंटनेर रन आउट हुए हालांकि वह एक रन दौड़ चुके थे जिससे मैच सुपर ओवर तक खिंचा. सुपर ओवर में न्यूजीलैंड ने एक विकेट खोकर 13 रन बनाये. भारत के लिये केएल राहुल और कोहली सुपर ओवर में उतरे. राहुल ने टिम साउदी की पहली गेंद पर छक्का और दूसरी गेंद पर चौका लगाकर राह आसान कर दी. वह तीसरी गेंद पर आउट हो गए लेकिन कोहली ने चौथी गेंद पर दो रन और पांचवीं पर चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई.

#NZvsIND Well that might be the last time Southee bowls a super over ever! #NZvsINDpic.twitter.com/AMg9kSFjWg — Vishnuvardhan (@vishnundvlr_) January 31, 2020

Everytime India taking match to the Super Over



Newzeland be like -

#NZvsINDpic.twitter.com/q6CLMeBe9z — Gaurav Gambhir (@GauravGambhir16) January 31, 2020

इससे पहले तीसरे टी20 मैच में रोहित शर्मा ने सुपर ओवर में आखिरी दो गेंद पर छक्के लगाकर टीम को जीत दिलाई थी. सुबह मनीष पांडे ने 36 गेंद में नाबाद 50 रन बनाकर भारत को आठ विकेट पर 165 रन तक पहुंचाया. न्यूजीलैंड के लिये सीफर्ट और कोलिन मुनरो (64) के अलावा कोई बल्लेबाज नहीं चल सका. पहले बल्लेबाजी के लिये भेजी गई भारतीय टीम ने एक समय छह विकेट 88 रन पर गंवा दिये थे. इसके बाद पांडे ने पारी को संभालकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. केएल राहुल ने 26 गेंद में 39 रन का योगदान दिया जिसमें तीन छक्के और दो चौके शामिल थे.(इनपुट भाषा से)

