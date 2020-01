IND vs NZ: Ro-hitMan का छक्का देख उछल पड़े विराट कोहली, Video में देखें आखिरी गेंद का रोमांच

India Vs New Zealand 3rd T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी-20 (Ind Vs NZ 3rd T20) मुकाबला काफी रोमांचक रहा. मुकाबला सुपर ओवर (Super Over) में गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 18 रन का टारगेट दिया. फिर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने आखिरी की 2 गेंदों पर लगातार दो छक्के मारकर टीम इंडिया को धमाकेदार जीत दिला दी. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का आखिरी गेंद पर छक्का देख कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) एक्साइटमेंट में उछल पड़े और ग्राउंड पर आकर जमकर जश्न मनाया. सोशल मीडिया पर आखिरी पल का वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

टीम इंडिया को 6 गेंद पर 18 रन चाहिए थे. पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने दो रन लिए और दूसरी गेंद पर एक रन लेकर केएल राहुल को स्ट्राइक दे दी. राहुल ने तीसरी गेंद पर चौका जड़कर चौथी गेंद पर एक रन लेकर रोहित शर्मा को क्रीज पर भेज दिया. उस वक्त टीम इंडिया को 2 गेंद पर 10 रन चाहिए थे. रोहित शर्मा ने पांचवीं गेंद पर छक्का जड़ा. अब टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी गेंद पर चार रन चाहिए थे. रोहित शर्मा ने सामने की तरफ छक्का जड़ा और इसी के साथ टीम इंडिया आसानी से मैच जीत गया. विराट कोहली इतना एक्साइटिड हो गए कि भागते हुए ग्राउंड में पहुंचे और रोहित शर्मा और केएल राहुल के साथ जश्न मनाने लगे.

इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हास‍िल कर ली है. सीरीज पर उसका कब्‍जा हो चुका है.मैच में न्‍यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैट‍िंग के ल‍िए बुलाया था. रोह‍ित शर्मा के तूफानी अर्धशतक (65 रन, 40 गेंद, छह चौके और तीन छक्‍के) और केएल राहुल (27) के साथ पहले व‍िकेट के ल‍िए हुई उनकी 89 रन की साझेदारी के बावजूद भारतीय टीम आज यहां तीसरे टी20 मैच में न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ 20 ओवर में 5 व‍िकेट खोकर 179 रन ही बना पाई थी.

जवाब में न्‍यूजीलैंड के ल‍िए कप्‍तान केन व‍िल‍ियमसन ने 95 रन की तूफानी पारी खेली. उन्‍होंने 48 गेंदों पर आठ चौके और छह छक्‍के लगाए. इसके बावजूद कीवी टीम न‍िर्धार‍ित 20 ओवर में 6 व‍िकेट खोकर 179 रन ही बना पाई. मैच में दोनों टीमों का स्‍कोर बराबर रहने पर सुपर ओवर का सहारा ल‍िया गया, ज‍िसमें टीम इंड‍िया ने जीत दर्ज करते हुए शान के साथ न केवल जीत दर्ज की बल्‍क‍ि सीरीज पर कब्‍जा जमा ल‍िया. पांच मैचों की सीरीज में भारत को 3-0 की अजेय बढ़त म‍िल चुकी है और सीरीज पर उसका कब्‍जा हो चुका है. सीरीज के बचे शेष दो मैच औपचार‍िक ही बनकर रह गए हैं.