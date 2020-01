Ind Vs NZ: विराट कोहली ने छोड़ा इतना आसान कैच, बुमराह हैरान और रोहित शर्मा ने किया ऐसा... देखें पूरा Video India Vs New Zealand: न्यूजीलैंड और भारत (NZ Vs Ind) के बीच दूसरा टी-20 ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला गया.विराट कोहली (Virat Kohli) ने आसान कैच छोड़ दिया. जिसको देखकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) हैरान रह गए.