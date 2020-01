TikTok Viral Video: विराट कोहली को बाउंड्री पर देख फैन्स चिल्लाने लगे- 'अनुष्का आ गई...', 7 लाख बार देखा गया वीडियो

India Vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी-20 (Ind Vs NZ) मुकाबला ऑकलैंड में खेला गया था, जिसको टीम इंडिया ने आसानी से 7 विकेट से जीत लिया. इस मैच में न्यूजीलैंड बैकफुट पर रहा और जीत का एक भी बार मौका नहीं मिला. इसी जीत के साथ टीम इंडिया को 2-0 से बढ़त मिल गई. मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. टिकटॉक (TikTok) पर ये वीडियो काफी वायरल (Viral Video) हो रहा है. जिस वक्त टीम इंडिया बल्लेबाजी कर रही थी तो विराट कोहली (Virat Kohli) बाउंड्री के पास खड़े थे. देखकर फैन्स उनको बुलाने लगे.

Ind Vs NZ 3rd T20 Dream11 Prediction: बेस्ट साबित हो सकते हैं ये खिलाड़ी, ऐसे तैयार करें अपनी Playing 11

विराट कोहली बाकी टीम मेंबर्स के खड़े थे और बात-चीत कर रहे थे. जैसे ही फैन्स ने विराट कोहली को देखा तो वो उनको बुलाने लगे. विराट कोहली ने उनको इग्नोर किया तो लोग 'अनुष्का आ गई...' चिल्लाने लगे. लेकिन विराट कोहली ने कोई रिएक्शन नहीं दिया. विराट कोहली को कई बार ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ चुका है.

काम कर रहा था शख्स, पीछे से आया हाथी का बच्चा और मारी सूंड, फिर हुआ कुछ ऐसा... देखें Viral Video

देखें Video:

इस वीडियो को टिकटॉक क्रिएटर 'manojfenin27' ने अपलोड किया है, जिसके अब तक 7 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 33 हजार लाइक्स और 71 कमेंट्स आ चुके हैं. कुछ लोग वहां मौजूद फैन्स को आलोचना कर रहे हैं तो कोई विराट कोहली को रिएक्ट न करने पर तारीफ कर रहे हैं.

पीएम इमरान खान को डॉक्टर ने लगाया इंजेक्शन तो नर्स दिखने लगीं उन्हें 'हूर', देखें Viral Video

एक यूजर ने लिखा, ''विराट कोहली ने बहुत समझदारी दिखाई कि उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया. उसके लिए पूरी रिस्पेक्ट.'' वहीं अन्य यूजर ने लिखा, ''स्टेडियम में फैन्स का काम होता है कि वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करें न कि उन पर कमेंट करें.''