IND vs NZ: विराट कोहली ने ऐसे निशाना लगाकर किया Run-Out, देखता रह गया बल्लेबाज... देखें Video Ind Vs NZ 4th T20: भारत और न्यूजीलैंड (Ind Vs NZ) के बीच चौथा मुकाबला भी रोमांचक रहा. मैच के दौरान विराट कोहली (Virat Kohli) ने कुछ ऐसा किया, जिसकी हर जगह तारीफ हो रही है. उन्होंने कोलिन मुनरो को रन आउट किया और टीम इंडिया ने मैच में फिर वापसी की.