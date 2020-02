IND Vs NZ XI: जसप्रीत बुमराह ने किया ऐसा बोल्ड, खड़ा-खड़ा देखता रह गया बल्लेबाज, देखें Video

India Vs New Zealand XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट (IND vs NZ 1st Test) 21 फरवरी से खेलना जाना है. इससे पहले टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड XI (NZ XI vs IND) के साथ वॉर्म-अप मैच खेला गया, जो ड्रॉ रहा. टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्म किया. मोहम्मद शमी ने 3 विकेट झटके तो वहीं जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और नवदीप सैनी को 2-2 विकेट मिले. काफी समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले रविचंद्रन अश्विन को एक विकेट मिला. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने शानदार बोल्ड मारा.

जसप्रीत बुमराह को यॉर्कर किंग के नाम से जाना जाता है. लेकिन यहां जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने बाहर की तरफ बॉल फेंककर बल्लेबाज को चकमा दिया और बोल्ड मारा. देखकर बल्लेबाज फिन एलन (Finn Allen) भी हैरान रह गए. उनको समझ नहीं आया कि बाहर की गेंद अचानक विकेट पर जाकर कैसे लग गई. वो बॉल को छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि बुमराह स्विंग की मदद से बोल्ड मार देंगे.

देखें Video:

Jasprit Bumrah looking in his element.. absolute ripper to dismiss Allen. #NZX1vINDpic.twitter.com/mcrLF56qUI — Subhayan Chakraborty (@CricSubhayan) February 15, 2020

ऋषभ पंत ने भी खेली धमाकेदार पारी

दूसरी पारी में ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने 70 रन की शानदार पारी खेली और सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 4 छक्के जड़े. उन्होंने ईशा सोढी की गेंद पर लगातार दो छक्के जड़े. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 263 रन बनाए. हनुमा विहारी ने 101 रन की शानदार पारी खेली. जवाब में न्यूजीलैंड XI सिर्फ 235 रन ही बना सका. दूसरी इनिंग में टीम इंडिया ने 4 विकेट पर 252 रन बनाए. इसी के साथ मैच ड्रॉ हो गया.