IND vs PAK: पाकिस्तानी बल्लेबाज ने की ऐसी बेवकूफी, आउट होने के बाद बैठ गया सिर पकड़कर, देखें Video

India Vs Pakistan U19 World Cup 2020: भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका ये फैसला सही साबित नहीं हो पाया. पाक टीम बड़े स्कोर की उम्मीद कर रही थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उनकी इस उम्मीद पर पानी फेर दिया. समय-समय पर विकेट लेकर वो पाकिस्तान को झटका देते रहे. इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. रन लेने के चक्कर में पाकिस्तानी बल्लेबाज एक ही तरफ दौड़ पड़े. ध्रूव जुरेल (Dhruv Jurel) ने आसानी से रन आउट कर दिया.

LIVE Score: India vs Pakistan, ICC Under-19 World Cup Semi-Final: भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन, पाक‍िस्‍तान को 172 रन पर समेटा

पाकिस्तान का स्कोर एक समय 118 रन था और वो तीन विकेट खो चुके थे. रवि बिश्नोई की गेंद पर कासिम अकरम (Qasim Akram) ने शॉट खेला और भाग पड़े. लेकिन दूसरी तरफ रन के लिए कप्तान रोहैल नजीर (Rohail Nazir) तैयार नहीं थे. आधी क्रीज पर आने के बाद कासिम ने दूसरी तरफ ही दौड़ लगा दी. बॉल उस वक्त अथर्व अनकोलेकर के पास थी. उन्होंने कीपर ध्रूव जुरेल को बॉल फेंकी और उन्होंने रन आउट कर दिया. इसी के साथ कासिम अकरम 9 रन बनाकर आउट हो गए.

