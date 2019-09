IND vs SA: अफ्रीकी खिलाड़ी का कैच देख उड़े विराट कोहली के होश, Viral Video पर यूं आए रिएक्शन

Ind Vs SA 2nd T20: भारत ने साउथ अफ्रीका को दूसरे टी-20 मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया. टीम इंडिया (Indian Cricket Team) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने अर्धशतक जड़कर जीत को आसान बना दिया और वो टी-20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए. टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. जीत के लिये 150 रन का लक्ष्य भारत ने 19 ओवर में तीन विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. कोहली (Virat Kohli) ने 52 गेंद में चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 72 रन बनाये. वहीं शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने 40 रन की पारी खेली. मैच में कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. इस घटना को देखने के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) के भी होश उड़ गए. वो था डेविड मिलर (David Miller) का शानदार कैच.

शिखर धवन (Shikhar Dhawan) जैसे ही आउट हुए तो विराट कोहली (Virat Kohli) चौंक गए. उनका रिएक्शन ट्विटर पर काफी वायरल हो रहा है. तबरेज शमसी (Tabraiz Shamsi) की गेंद पर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने सामने की तरफ बड़ा शॉट खेला. सभी को लग रहा था कि ये बॉल जरूर चौके की तरफ जाएगी. लेकिन डेविड मिलर (David Miller) भागते हुए आए और हवा में उड़कर खतरनाक कैच पकड़ लिया, जिसको देखकर विराट कोहली (Virat Kohli) भी हैरान रह गए. वो हैरानी से शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की तरफ देखने लगे. उनका रिएक्शन ट्विटर पर काफी वायरल हो रहा है.

डेविड मिलर के कैच के बाद ट्विटर पर कई रिएक्शन्स आ रहे हैं. ट्विटर यूजर्स ने मिलर के कैच को सबसे शानदार बताया है.

Uff…that David Miller catch is one of the best I've seen in a long time#IndvSA