Ind Vs SL: दूसरा टी-20 बारिश से धुलेगा या बरसेंगे रन? इंदौर में ऐसा रहने वाला है मौसम Ind Vs SL: भारतीय टीम आज इंदौर (Ind Vs SL Indore Test) के होलकर स्टेडियम (Holkar Stadium) में श्रीलंका सामना करने के लिये उतरेगी. इंदौर में बारिश ((Indore Weather Forecast)) पड़ने के आसार नहीं हैं. इंदौर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है.