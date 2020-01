Ind Vs SL Dream 11 Prediction: विराट कोहली या केएल राहुल... किसे बनाएं कप्तान? रख सकते हैं ये प्लेइंग XI India Vs Sri Lanka: भारत और श्रीलंका (Ind Vs SL) के खिलाफ तीसरा और आखिरी टी-20 पुणे (Ind Vs SL 3rd t20) में खेला जाना है. टीम इंडिया इस समय सीरीज में 1-0 से आगे है और इस मैच को जीत वह सीरीज अपने नाम करना चाहेगी.