IND vs WI: रोहित शर्मा ने जड़ा सीरीज का सबसे लंबा छक्का, तालियां बजाने लगीं पत्नी रितिका, देखें VIDEO

IND vs WI 4th ODI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा वनडे मुंबई में खेला जा रहा है. पहले रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की जोड़ी ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई. जिसके बाद धवन 38 रन बनाकर आउट हो गए. जिसके बाद विराट कोहली भी 16 रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन रोहित शर्मा डटे रहे और टीम इंडिया को स्कोर को आगे बढ़ा दिया. इसी के साथ उन्होंने शतक जड़ा. लेकिन मैच में सबसे खास था रोहित शर्मा का वो छक्का जिसको देखकर पत्नी रितिका भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गईं.5वें ओवर में रोहित शर्मा अटैंकिंग मोड में खेल रहे थे. केमार रोच की गेंद पर उन्होंने लेग पर शानदार छक्का जड़ा. जो 99 मीटर का था. इतना लंबा छक्का अब तक इस सीरीज में किसी खिलाड़ी ने नहीं छड़ा था. 99 मीटर का छक्का जड़कर उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया. इस छक्के को देखकर पत्नी रितिका भी तालियां बजाने लगीं. सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

@ImRo45 's out of the stadium SIX pic.twitter.com/iRD32WC2oo