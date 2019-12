Ind Vs WI: रविंद्र जडेजा से हर्षा भोगले ने पूछा हिन्दी में सवाल तो मिला इंग्लिश में जवाब, लोगों ने ऐसे किया Troll

India Vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज (Ind Vs WI) के बीच तीसरा वनडे कटक में खेला गया था, जिसको टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत लिया और इसी के साथ सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की. रविंद्र जडेजा ने 39 रन की शानदार पारी खेली. जडेजा (Ravindra Jadeja) ने आखिरी में पारी को संभाला और टीम इंडिया को जीत दिलाई. मैच जीतने के बाद हर्षा भोगले (Harsha Bhogle) जडेजा से इंटरव्यू लेने पहुंचे. हर्षा भोगले ने जडेजा से हिन्दी में सवाल पूछा, लेकिन जडेजा ने उसका अंग्रेजी में जवाब दिया. जिसके लिए ट्विटर पर हर्षा को ट्रोल किया जा रहा है.

सबसे पहले हर्षा भोगले ने शारदुल ठाकुर से अंग्रेजी में सवाल पूछा, जिसके बाद हर्षा ने जडेजा से हिन्दी में सवाल किया, लेकिन जडेजा ने अंग्रेजी में सवाल दिया. एक यूजर ने लिखा, ''हर्षा भोगले को क्या लगता है, क्या जड्डू को इंग्लिश नहीं आती.'' वहीं अन्य यूजर ने लिखा, ''हर्षा भोगले ने हिन्दी में सवाल पूछा और उन्होंने इंग्लिश में जवाब दिया. शायद हर्षा को टीम इंडिया के बदलाव का पता नहीं है.'' ट्विटर पर लोगों ने कुछ इस प्रकार के ट्वीट किए.

What Harsha bhogle thinks jaddu doesn't know english #INDvsWI#jadeja — BatBallBails (@BatBallBails) December 22, 2019

Harsha Bhogle questions Jadeja in Hindi and he replies in English.



Harsha Bhogle seems to be not in sync with the changing dynamics of the team.#INDvWIN#jadeja — Darkest Knight (@NoooWhiteKnight) December 22, 2019

You know Jadeja is a legend when Harsha Bhogle asks him a question in Hindi and he answers in english! Then all questions are asked in English but seriously what a player. — Sahil Mohan Gupta (@DigitallyBones) December 22, 2019

हर्षा भोगले ने भी ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक ट्वीट किया और लिखा, '''ओके, मुझे इसको लेकर कई प्रतिक्रियाएं मिली हैं. पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आप हमेशा उस भाषा के साथ जाते हैं, जिसमें खिलाड़ी सहज होता है. मैं जडेजा को 10 साल से जानता हूं तो उनकी भाषा में उनसे बात करनी शुरू की, जिस समय उन्होंने इशारा किया कि वो इंग्लिश में सहज हैं, मैंने भाषा शिफ्ट कर दी.'

Okay, since I have been flooded with responses on this.... In a post match presentation, you always go in the language the player is most comfortable in. I've known Jadeja for 10 yrs now and so began in his language. The moment he indicated he was good to go in English, I shifted — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) December 22, 2019

उनके इस ट्वीट के बाद लोगों ने उनका सपोर्ट किया और ऐसे ट्वीट्स किए...

Yes @bhogleharsha . You did it right.

Initially, it was the language to make the presentation understandable to the spectators and as Jaddu shifted to other language, you did the right thing.



Thank you for being so good all these years. Keep going. All powers. — Muniram Pokhrel (@MuniramSharma) December 22, 2019

No need for explanation Harsha! It was a good moment. You provided comfort zone, Jaddu showed he has broken the shackles with languge barrier. :) Cheers!!! — Cricket World (@Crick4ever) December 22, 2019