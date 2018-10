फैन्स ने कहा कुछ ऐसा गुस्सा गए रोहित शर्मा, पीछे देखकर ऐसा किया इशारा, देखें VIDEO

अगर विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अहम खिलाड़ी हैं तो रोहित शर्मा टीम के मजबूत हिस्सा हैं. भारत और वेस्टइंडीज के चौथे वनडे में 162 रन जड़कर बता दिया कि वो दुनिया के सबसे दमदार बल्लेबाज हैं. चौथे वनडे में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि वो शानदार खिलाड़ी ही नहीं बल्कि सच्चे देशभक्त भी हैं. चौथा वनडे मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जा रहा था. रोहित शर्मा बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे. उसी वक्त फैन्स ने कुछ ऐसा किया जिससे वो गुस्सा गए और फैन्स की तरफ देखकर इशारा करने लगे.रोहित बाउंड्री पर खड़े थे तो फैन्स उनका नाम लेकर चीयर कर रहे थे. रोहित शर्मा ने पीछे फैन्स की तरफ देखा और इशारा किया कि रोहित की जगह इंडिया-इंडिया चिल्लाएं. जिसके बाद फैन्स इंडिया-इंडिया चिल्लाने लगे और रोहित ने सभी का दिल जीत लिया. चौथा वनडे रोहित शर्मा के गृह नगर मुंबई में ही खेला जा रहा था. जहां उन्होंने शानदार 162 रन की पारी खेली.

Crowd everyone Chanting Rohit Rohit Rohit but Rohit Asked them chant India India @ImRo45@BCCIpic.twitter.com/GxACWPbTrO