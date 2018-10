शमी को किया टीम से बाहर तो BCCI पर भड़के फैन्स, बोले- उमेश यादव क्यों नहीं...

Announcement: #TeamIndia for last three ODIs against Windies announced. Jasprit Bumrah & Bhuvneshwar Kumar are back in the side #INDvWIpic.twitter.com/jzuJw4Sana — BCCI (@BCCI) October 25, 2018

भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच 5 वनडे मैच की सीरीज चल रही है. जिसमें दूसरा मुकाबला भारत-वेस्टइंडीज ने ड्रॉ खेला. BCCI ने टीम इंडिया का दो मैचों क लिए सिलेक्शन किया था. बाकी बचे तीन वनडे के लिए सिलेक्शन हो चुका है. जिसमें सिलेक्टर्स ने शमी (Mohammed Shami) को बाहर का रास्ता दिखाया है. बुमराह और भुवनेश्वर को सिलेक्ट किया है. जिससे फैन्स काफी एक्साइटिड हैं. लेकिन एक बात से काफी नाराज हैं. वो है उमेश यादव (Umesh Yadav) को तीन वनडे में सिलेक्ट करना. लोगों में इस बात का गुस्सा है कि शमी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो बाहर करना ठीक लेकिन उमेश यादव का क्या जो वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच में अच्छा नहीं खेल पाए.बता दें, उमेश यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 10 ओवर में 64 रन दिए थे और कोई विकेट नहीं लिया था. वहीं मोहम्मद शमी ने 10 ओवर में 81 रन देकर दो विकेट चटकाए थे. दूसरे वनडे की बात करें तो शमी ने 10 ओवर में 59 रन देकर 1 विकेट लिया था. वहीं उमेश यादव ने 10 ओवर में 78 रन देकर 1 विकेट झटका था. ऐसे में शमी को बाहर करके उमेश को शामिल करने से फैन्स नाराज हैं. ट्विटर पर उन्होंने कई ऐसे ट्वीट किए हैं.

the bad decision bcci for md shami is not playing 15 but umesh yadav ko not inteam 15 its bad decisonumesh yadav ko hatana chaye tha ye galt hai md shami ko team me rakhna chaiye tha — Niraj shrivastavsa (@Nirajshrivast17) October 26, 2018

what is the reason of dropping @MdShami11 , instead Umesh Yadav should have been dropped. Umesh bowled a horrible last over. He just handed over the match to windies ... — Mudit Bhatnagar (@muditbhatnagar) October 26, 2018

@sachin_rt HI OUR SELECTORS ARE NOT GIVING VALUES FOR PRESENTFORMS.UMESH YADAV ON WHAT GROUND RETAINED IN ODI TEAM.PAST TIME HE TOOK 10 WICKETS IN A TEST AGAINST MINNOW TEAM.I WANT YOU TO TAKE SOME EFFECTIVE STEPS TO STOP U YADAV.LAST OVER HE BOWLED ITSELF PROOVE HIS ABILITY. — SASIKUMAR R (@SasikumarrnairR) October 26, 2018

जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाजों को सिलेक्टर्स ने आराम दिया था. लेकिन दूसरा मैच ड्रॉ होने के बाद उन्हें बाकी तीन वनडे के लिए सिलेक्ट कर लिया गया. टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैच की टी-20 सीरीज खेलना है जिसके लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है. टीम इंडिया वेस्टइंडीज सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया टूर पर रहेगी जिसके बाद न्यूजीलैंड टूर पर चली जाएगी.