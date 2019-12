Ind Vs WI: 49 रन पर ही खुशी मनाने लगे श्रेयस अय्यर, तो विराट कोहली ने हंसते हुए किया ऐसा- देखें Video Ind Vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे (Ind Vs WI 2nd ODI) खेला गया. अय्यर ने 53 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे. उनकी पारी में कुछ ऐसा हुआ, जिसको देखकर कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) हंस-हंसकर लोट-पोट हो गए.