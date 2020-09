PUBG के अलावा LUDO भी हुआ भारत में बैन, बन रहे ऐसे Memes और जोक्स

भारत में Ludo All Star और Ludo World- Ludo SuperStar बैन होने पर ट्विटर पर ऐसे मीम्स और जोक्स बन रहे हैं...

When you relaised govt also banned Ludo like #PUBGpic.twitter.com/Bcz7Huc578 — Gopi Bahu (@kokilakibahu) September 2, 2020

They even banned Ludo All Star pic.twitter.com/R94UyM7K4S — Rahul (@KhalDrogoGooner) September 2, 2020

My mummy When i my mummy

Told her that ludo When she

Got banned In Realized that

India. She use ludo king pic.twitter.com/plV9RwlEes — Yҽσʅιҽ ρყҽσʅιҽ (@Byuntae_baekhu) September 2, 2020

Group of uncles who passed there time playing ludo in local trains.. #ludopic.twitter.com/h9aLqKOfl1 — Divyank Sharma (@sharmaddivyank) September 2, 2020

When you see GOVT has BANNED

PUBG

You be like THANKGOD

but soon you realize

GOVT has also BANNED

LUDO SUPER KING

Then : pic.twitter.com/FdYEsFMrXm — Prabjot_kour (@Prabjotkour3) September 2, 2020

person who never installed Tiktok, Ludo star and PubG pic.twitter.com/5elqQ75ALk — prayag sonar (@prayag_sonar) September 2, 2020

आईटी मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार PUBG के अलावा Baidu, APUS लॉन्चर प्रो जैसे ऐप को सरकार ने प्रतिबंधित किया है. गौरतलब है कि जून के अंत में भारत सरकार ने TikTok के अलावा 58 चीनी ऐप्स को भारत में बैन घोषित कर दिया था, जिसमें ShareIt, UC Browser, Shein, Club Factory, Clash of Kings, Helo, Mi Community, CamScanner, ES File Explorer, VMate जैसे कई ऐप्स शामिल थे.

बाद में सरकार की तरफ से जुलाई में 47 और ऐप्स को बैन कर दिया गया. सरकार का दावा था कि ये सभी ऐप्स कुछ इस तरह की गतिविधियों में शामिल थे, जिससे देश की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था आदि के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता था.