भारत और पाकिस्तान की आर्मी ने एक साथ किया बॉलीवुड गाने पर डांस, वायरल हुआ VIDEO

भारत और पाकिस्तान के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं. कभी न कभी कड़वाहट आ ही जाती है. इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है. जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है. दोनों देशों की सेना ने रूस में युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया. युद्धाभ्यास के बाद भारत और पाकिस्तान के जवानों ने बॉलीवुड गानों पर डांस किया.जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जवानों ने यहां जमकर मस्ती की. युद्धाभ्यास शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) द्वारा कराया गया था, जो 22 से 29 अगस्त तक चला. इस युद्धाभ्यास में रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान शामिल हुए.

Unseen video #indianarmy and #Pakistaniarmy jawan/ officers dancing together at #SCO in #Chebarkul, #Russiapic.twitter.com/FA2kCdttiI