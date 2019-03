Ind Vs Aus: एमएस धोनी ने लगाई छक्कों की बौछार, खिलाड़ी बोले- क्या मारा है माही भाई, देखें VIDEO

India Vs Australia 3rd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच तीसरा वनडे (Ind Vs Aus 3rd odi) के लिए टीम इंडिया ने जमकर तैयारी की. रांची में जैसे ही प्रेक्टिस के लिए एमएस धोनी (MS Dhoni) पहुंचे तो अलग ही माहौल देखने को मिला. कई लोग उनको प्रैक्टिस करते देखने पहुंचे थे. लोगों ने उनकी प्रैक्टिस का जमकर मजा लिया. एमएस धोनी (MS Dhoni) ने टीम इंडिया (Indian Cricket Team) को अपने फार्म हाउज में पार्टी दी. जहां खिलाड़ियों ने जमकर मस्ती की. जिसके बाद धोनी (MS Dhoni) ग्राउंड पर पसीना बहाते नजर आए. नेट प्रैक्टिस के दौरान छक्कों का चैलेंज हुआ. एमएस धोनी (MS Dhoni), शिखर धवन (Shikhar Dhawan), रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.

टीम इंडिया की नई Salary List: बुमराह ने दिया भुवी और धवन को झटका, ये खिलाड़ी हुए मालामाल

Who could hit the longest SIX? Here's a look at #TeamIndia's fun SIXES challenge at the nets during training in Ranchi #INDvAUS@Paytmpic.twitter.com/syd7YSa3Wu