Ind vs Aus: 'ऋषभ पंत छक्के भी मारेगा... बच्चे भी संभालेगा' भारतीय फैन्स ने ग्राउंड पर ऐसे चिढ़ाया ऑस्ट्रेलिया को, देखें VIDEO

भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishab Pant) ने ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के खिलाफ खेले गए चौथे टेस्ट (Sydney Test) में 159 रन की नाबाद पारी खेली. पंत (Pant) ने गई ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है. वह पहले ऐसे एशियाई विकेटकीपर हैं जिन्होंने एशिया के बाहर सबसे ज्यादा रन जड़े. एक तरफ पंत एशिया से बाहर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन चुके हैं. तो वहीं कम उम्र में ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. ट्विटर पर भी ऋषभ पंत (Rishab Pant) टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और क्रिकेट वर्ल्ड में उनकी खूब तारीफ हो रही है. इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसको भारत आर्मी (Bharat Army) ने शेयर किया है. जो भारतीय क्रिकेट टीम को सपोर्ट करती है. उन्होंने अपने ऑफीशियल पेज पर वीडियो को शेयर किया. जहां वो ऑस्ट्रेलियाई फैन्स को चिढ़ाते नजर आ रहे हैं. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन (Tim Paine) ने पंत को बेबीसिटर कहा था. ऐसे में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का मजाक उड़ाया.

Ind Vs Aus: ऋषभ पंत ने किया ऐसा कारनामा जो कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं कर पाया, लगाईं रिकॉर्ड्स की झड़ी-VIDEO

देखें VIDEO:

#AUSvIND

We've got Pant

Rishab Pant

I just don't think you'll understand

He'll hit you for a six

He'll babysit your kids

We've got Rishab Pant

.

.

.#BharatArmySongBook@RishabPant777#BharatArmy#TeamIndia#12thMan#WeveGotPant#COTIpic.twitter.com/ZiXaPWqi6M