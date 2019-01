Ind Vs Aus: ऋषभ पंत ने किया ऐसा जो एमएस धोनी तक नहीं कर पाए, लगाईं रिकॉर्ड्स की झड़ी-VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच चौथे टेस्ट में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में आ चुका है. चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) के 193 बनाने के बाद ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने शानदार शतक जड़ा. पुजारा (Pujara) भले ही दोहरे शतक से चूक गए लेकिन पंत (Rishabh Pant) ने शतक जड़कर फैन्स को खूब इंटरटेन किया. ऋषभ पंत (Pant) ने शतक जड़कर कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. एक तरफ पंत एशिया से बाहर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन चुके हैं. तो वहीं कम उम्र में ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. ऋषभ पंत के शतक से टीम इंडिया विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहा.

India Vs Australia: Rishabh Pant ने बीच ग्राउंड किया ऐसा Stunt, देखते रह गए कंगारू खिलाड़ी, देखें VIDEO

ऐसे भारतीय विकेटकीपर जिन्होंने एशिया के बाहर सबसे ज्यादा रन बनाए

ऋषभ पंत एशिया के बाहर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन चुके हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड विजय मांजरेकर के पास था. उन्होंने 1959 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 118 रन बनाए थे. 118 रन से ज्यादा रन बनाकर वो पहले भारतीय विकेटकीपर बन चुके हैं. तीसरे नंबर पर अजय रात्रा हैं, जिन्होंने 2002 में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 115 रन बनाए थे. रिद्धिमान साहा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2016 में 104 रन बनाए थे वो चौथे स्थान पर हैं. इंग्लैंड के खिलाफ 2018 में ही 114 रन बनाने वाले पंत पांचवें नंबर पर हैं.

Ind Vs Aus: विराट कोहली उतरे ग्राउंड पर तो कंगारू फैन्स करने लगे हूटिंग, पोंटिंग ने कह डाली ऐसी बात

CENTURY! A tremendous knock from Pant to bring up his second Test hundred and his first against the Aussies: https://t.co/CaiEbSjKbT#AUSvINDpic.twitter.com/txJzqEpQeJ